Российские врачи рассказали, чем стресс может быть полезен для человека

По словам специалистов, стресс является приспособительным механизмом, придуманным природой для эффективной жизни человека. Именно эта особенность помогала человечеству переживать многие этапы своего развития.

При этом Продеус добавил, что во время стресса в организме высвобождается сахар. В такие моменты он питает мозг, сердце и мышцы, давая им необходимую энергию. В то же время Малышева отметила, что стресс снижает воспаления и подавляет восприятие боли.

В то же время врач заметила, что если человек ничего не делает со стрессом, то он способен перерасти в затяжной. А это, наоборот, приводит к развитию различных заболеваний.