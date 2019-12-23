Наука и технологии
Сегодня 06:59
Российские врачи рассказали о вреде шампанского для здоровья
Если кратко — в целом ничего страшного от одного бокала не будет
Российские врачи, опросом которых занялось агентство РИА Новости, рассказали, что один бокал шампанского в новогоднюю ночь вряд ли сможет нанести заметный вред организму, но при этом все же предостерегли сограждан от употребления более крепких спиртных напитков даже в малых количествах, так как полностью безопасной дозы алкоголя не существует.
”От однократно принятого одного бокала шампанского существенного вреда для организма не будет, но зачастую люди не могут ограничить прием алкоголя одним бокалом и позволяют себе выпить больше”, — рассказал заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин.
Помимо этого специалист напомнил, что каждый человек должен знать и учитывать факт наличия у него персональной непереносимости алкоголя. И именно на основании этих данных, по словам ученого, необходимо принимать решение касательно употребления алкоголя.