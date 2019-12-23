Российские врачи рассказали о вреде шампанского для здоровья

”От однократно принятого одного бокала шампанского существенного вреда для организма не будет, но зачастую люди не могут ограничить прием алкоголя одним бокалом и позволяют себе выпить больше”, — рассказал заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин.

Помимо этого специалист напомнил, что каждый человек должен знать и учитывать факт наличия у него персональной непереносимости алкоголя. И именно на основании этих данных, по словам ученого, необходимо принимать решение касательно употребления алкоголя.