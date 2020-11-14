Российские врачи рассказали, почему не стоит заниматься самолечением при COVID-19

По словам врача-инфекциониста«ковидной» бригады московской 175-й поликлиники Ильи Акинфиева, опубликованные в сети схемы лечения коронавируса могут быть неактуальными. Специалист напомнил, что на сегодняшний день COVID-19 все еще является малоизученной болезнью, потому и методы борьбы с ним постоянно улучшаются.

Кроме того, покупка препаратов, которые не были прописаны врачом, может привести к тому, что действительно нуждающийся в определенном лекарстве человек не сможет найти его в аптеке.

Инфекционист московской больницы №40 в Коммунарке Лилит Аракелян добавила, что врачи составляют схему лечения индивидуально под каждого больного, обращая внимание на особенности его организма.