Российские врачи разработали методику лечения одного из серьезных заболеваний спины

Эксперты Фонда добавили «юношеский идиопатический сколиоз» в список заболеваний, на которые следует обратить внимание. Они также одобрили финансирование особого метода лечения этого заболевания — «хирургической коррекции тяжёлых сколиотических деформаций позвоночника у детей с идиопатическим сколиозом с использованием активной оптической трёхмерной компьютерной навигации».

Доктор Сергей Виссарионов, специалист в области медицины, объясняет, что идиопатический сколиоз обычно начинает проявляться у детей в возрасте 9-11 лет. В этот период, когда растёт позвоночник, происходят существенные изменения, которые становятся опасными для каждого третьего или четвёртого подростка. Девочки чаще страдают от этого заболевания, чем мальчики.

Медики из Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии разработали метод лечения юношеского идиопатического сколиоза. Доктор Виссарионов предлагает использовать новые технологии, которые могут исправить искривления позвоночника на 87-100% и полностью восстановить его нормальную форму. Операция планируется в специальной компьютерной программе, а металлические элементы коррекции устанавливаются при помощи навигационной системы во время операции. Этот метод также включает разработанные в России способы коррекции деформации позвоночника у детей с идиопатическим сколиозом.

Благодаря новой технологии специалисты утверждают, что риск развития неврологических осложнений исключён. Этот метод также обеспечивает точность и правильность установки металлических элементов и значительно сокращает время операции по сравнению с предыдущими методами.

Фонд «Круг добра» будет финансировать хирургические операции для детей с самыми тяжёлыми случаями сколиотической деформации позвоночника (угол основной дуги искривления более 80° по шкале Кобба).