Российские ядерщики изучили нептуний ради безопасности планеты

Российские учёные провели исследование свойств нептуния в отработавшем ядерном топливе с целью улучшения методов хранения радиоактивных отходов. Они расшифровали структуры и описали свойства карбонатов пятивалентного нептуния, что является важным шагом в создании безопасных хранилищ для высокорадиоактивных отходов. Нептуний, характеризующийся длительным периодом полураспада, имеет малую долю в ядерном топливе, но его концентрация увеличивается из-за распада америция, что требует прогнозирования процессов его развития для обеспечения безопасности хранилищ в будущем.

Исследование проводилось при помощи синхротронного излучения, что позволило получить точные данные о структуре и свойствах нептуния. Учёные успешно расшифровали структуры гексагонального калиевого карбоната и триклинного натриевого карбоната, выявив зависимость анионного слоя от радиуса катиона в межслоевом пространстве. Также был обнаружен механизм, подтверждающий более высокую термодинамическую стабильность элемента, чем предполагалось.

Дальнейшие этапы исследования включают анализ смешанных карбонатов плутония. Полученные результаты, опубликованные в журнале Inorganic Chemistry и поддержанные грантом Российского научного фонда, будут полезны для разработки новых технологий по обработке и утилизации радиоактивных отходов, обеспечивая безопасность и эффективность в области ядерных технологий.