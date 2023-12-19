Российские заводы Bosch продали за двойную цену, и в этот раз не Китаю

Учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов сообщил «Ъ», что Bosch уволил оставшихся 30 менеджеров в России, отвечающих за розничные продажи. Источники утверждают, что Bosch был готов расстаться с заводами за 20 миллионов долларов, но предложение Can Holding превысило даже эту сумму.

Сделка, которая в настоящее время проходит согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), означает полный уход Bosch с российского рынка. Компания Bosch остановила производство на российских предприятиях в 2022 году.