Российские заводы Bosch продали за двойную цену, и в этот раз не Китаю

Российские заводы Bosch продали за двойную цену, и в этот раз не КитаюТурецкие условия оказались лучше
Немецкий гигант по производству бытовой техники Bosch близок к заключению сделки по продаже своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом турецкому инвестиционному фонду Can Holding. По последним данным, Can Holding перебил предложение китайского производителя Hisense, предложив вдвое большую сумму, что вынудило его прекратить переговоры, пишет «Коммерсантъ».
Учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов сообщил «Ъ», что Bosch уволил оставшихся 30 менеджеров в России, отвечающих за розничные продажи. Источники утверждают, что Bosch был готов расстаться с заводами за 20 миллионов долларов, но предложение Can Holding превысило даже эту сумму.
Сделка, которая в настоящее время проходит согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), означает полный уход Bosch с российского рынка. Компания Bosch остановила производство на российских предприятиях в 2022 году.