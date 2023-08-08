Российские зоологи открыли три новых семейства тихоходок и закрыли один род

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выделили на основе семейства тихоходок Hypsibiidae три независимых ветви этих безпозвоночных, а также закрыли один из их родов. Работа ученых опубликована в Zoosystematica Rossica.

Тихоходки — микроскопические беспозвоночные, которые способны выносить даже самые суровые условия, в том числе пребывание в открытом космосе Долгое время их систематизировали исключительно по морфологическим и анатомическим признакам, но из-за маленьких размеров ученым было трудно выделять уникальные признаки того или иного вида или рода.

Проведенный российскими учеными молекулярный и морфологический анализ показал, что общих признаков у тихоходок семейства Hypsibiidae практически нет. Поэтому было предложено разделить его на три полноценных, отличных друг от друга по этим характеристикам, рассказал один из исследователей, старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Денис Туманов.

Кроме того, специалисты смогли опровергнуть существование открытого недавно по находкам из Южной Америки рода Meplitumen. Оказалось, что ключевой их признак - детали строения его гибкой гофрированной глоточной трубки — присутствует у одного из близких, давно известных родов. Молекулярный анализ, по словам Туманова, показал, что эти виды укладываются в пределы старого рода.