Российский адмирал объяснил малое количество кораблей РФ в сравнении с США

По словам Попова, дело заключается не в количестве, а в технологичности техники. Несмотря на малое по сравнению с США количество кораблей, российский флот способен полностью обеспечить безопасность акватории страны. Он также отметил, что корабли будут строиться не для гонки с американцами, а в необходимом количестве, чтобы обеспечить военную безопасность нашей страны с любых стратегических направлений.

«Если оценивать по количественному составу, то у нас такого числа техники, как в США, тем более совместно с НАТО, нет. Но у нас нет и замысла иметь такой количественный состав. Мы конкурируем не числом, а умением, современностью», — подчеркнул адмирал.