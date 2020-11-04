Российский академик раскрыл причины проигрыша СССР в лунной гонке с США

Одной из главных причин своеобразного провала Советского Союза на поприще покорения Луны стали технические разногласия между главным конструктором ракетно-космической техники Сергеем Королевым и главным конструктором двигателей Валентином Петровичем Глушко, передает слова специалиста Лента.ру. Предметом разногласий выступил вопрос того, какие двигатели использовать в тяжелой ракете-носителе Н-1. В конечном итоге Королев выбрал связку из более 30 двигателей, которая оказалась не столь эффективной, как вариант Глушко.

Не менее важными причинами проигрыша в Лунной гонке Маров также назвал преждевременную смерть Королева и неэффективное управление и отсутствие подхода со стороны властей.