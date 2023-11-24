Российский академик рассказал, когда появится равный по уму человеку ИИ

По мнению директора Института системного программирования РАН, Арутюна Аветисяна, создание мощного искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшее десятилетие маловероятно. Он подчеркнул, что эксперты считают сильным ИИ тот, который способен мыслить и действовать на общем уровне, и отметил, что сегодня применяются системы на основе слабого ИИ. Эти системы, хоть и продвинуты, не обладают уровнем общего мышления.

На конференции AI Journey, Аветисян также отметил, что на мировом уровне уже не обсуждается наделение ИИ статусом субъекта общества. По его словам, юридические нормы, включая США, не предусматривают субъектность для ИИ, рассматривая его просто как сложную технологию. Он выразил сомнения в оптимистичных сценариях относительно создания сильного ИИ за 2-3 года, подчёркивая, что это скорее маркетинговые заявления, чем реальные перспективы в ближайшем будущем.