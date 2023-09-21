Российский аналог GitHub станет доступен в начале 2024 года

На конференции SmartDev, старший вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка, Андрей Белёвцев, объявил о доступности нового веб-сервиса от Сбера — GitVerse. Этот сервис создан для совместной разработки и хостинга кода, и он будет доступен для всех желающих, начиная с начала 2024 года.

GitVerse позволит разработчикам работать над проектами с открытым и закрытым кодом, делиться ими с другими и привлекать новых участников. Этот сервис обещает упростить разработку, хранение кода, управление задачами и комментариями, а также интегрировать AI-помощника разработчика, GigaCode, ускоряющего процесс написания кода.

Особенностью GitVerse является то, что он разработан и размещён в России, что обеспечивает доступность разработок и кода для российских пользователей. Кроме того, компания предоставляет бесплатные квоты, до 2 Гб, плагины для популярных интегрированных сред разработки и информационный портал с новостями и материалами по теме open source.

Андрей Белёвцев подчеркнул важность предоставления российским разработчикам необходимых инструментов для создания передовых технологических решений и выразил уверенность в том, что GitVerse сделает значительный вклад в развитие open source в России.