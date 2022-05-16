Российский аналог Google Play столкнулся с масштабной кибератакой на самом старте

При этом стоит также отметить, что при попытке скачать официальный APK-файл приложения, пользователей перебрасывает на Облако Mail.ru. Именно оттуда предлагается скачать всё необходимое.

Как долго продлятся работы над восстановлением работы отечественного ответа магазину Google — неизвестно.