Российский аналог Instagram* официально начал работу

Разработчики «Россграма» объявили о запуске новой социальной сети, которая является аналогом популярной платформы Instagram*. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и RuStore.

В «Россграме» пользователи могут создавать свои профили, делиться фотографиями и видео в ленте, ставить лайки и комментировать записи друзей, а также отправлять личные сообщения, подписываться на другие аккаунты и делать много других интересных штук.

На момент написания статьи приложение уже скачали более 30 тысяч раз из RuStore, и оно имеет оценку 3,1 из 5. В «Россграме» зарегистрировано более 831 тысячи уникальных пользователей, и 926 человек приобрели премиум-аккаунт. Если у вас Android-устройство, вы можете скачать «Россграм» с официального сайта компании в виде APK-файла, так как приложение все ещё находится на проверке у Google.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена