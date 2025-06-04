Российский аналог Starlink потребует запуска почти 900 спутников на орбиту Земли

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что на первом этапе на орбиту выведут 300 спутников, а оставшиеся 586 — в рамках второго этапа проекта. Цель программы — создание российского аналога Starlink для широкополосного доступа к интернету.

Система должна обеспечить устойчивую связь в труднодоступных и удалённых регионах страны. Аналогичные проекты уже реализуются рядом стран, включая США, Великобританию и Китай.

Проект «Рассвет» станет крупнейшей спутниковой группировкой в истории российской космонавтики и может сыграть ключевую роль в обеспечении цифрового суверенитета и независимости телеком-инфраструктуры.

Сроки запуска и технические параметры пока не уточняются.