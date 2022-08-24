Российский аналог «Википедии» «Руниверсалис» проработал всего несколько часов после запуска

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Российский аналог «Википедии» «Руниверсалис» проработал всего несколько часов после запускаСейчас на сайт зайти невозможно
В России запустили собственный аналог «Википедии» — «Руниверсалис». Но всего через несколько часов поле запуска ресурс перестал работать. При попытке входа на сайт «руни.рф» выдаётся ошибка.
Ранее запуск «Руниверсалис» анонсировал депутат Госдумы Антон Горелкин. Он рассказал, что сайтом занимаются бывшие редакторы «Русской Википедии». Политик отметил, что на ресурсе не будет пропаганды и вредоносного контента.
«Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям. Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться», — рассказал Горелкин.