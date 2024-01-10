Российский аналог “Википедии” “Рувики” официально запустят 15 января

Российский аналог “Википедии” “Рувики” официально запустят 15 январяОбъем статей на русском языке достиг 1 940 683
Состоялось бета-тестирование российского аналога «Википедии» под названием «Рувики». Полноценный запуск сайта запланирован на 15 января.
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Согласно информации из пресс-службы энциклопедии, новый вариант «Рувики» представит несколько технологических изменений, включая персонализацию контента, подборки по темам, аудиопересказ статей, обновленный интерфейс пользователя, видео и подкасты.
Энциклопедия объединяет как экспертов, так и обычных пользователей, предоставляя возможность всем желающим стать ее авторами, но только профессионалы гарантируют верификацию материалов. Общее количество статей на русском языке уже превысило 1 940 683.
Проекта уже стал поддерживать около 20 языков народов России, включая алтайский, башкирский, бурятский и другие, также планируется расширить еще на 10, что рассматривается в качестве одного из ключевых шагов к дальнейшему развитию проекта в 2024 году, отметили в пресс-службе.