Российский аналог “Википедии” “Рувики” официально запустят 15 января

Согласно информации из пресс-службы энциклопедии, новый вариант «Рувики» представит несколько технологических изменений, включая персонализацию контента, подборки по темам, аудиопересказ статей, обновленный интерфейс пользователя, видео и подкасты.

Энциклопедия объединяет как экспертов, так и обычных пользователей, предоставляя возможность всем желающим стать ее авторами, но только профессионалы гарантируют верификацию материалов. Общее количество статей на русском языке уже превысило 1 940 683.

Проекта уже стал поддерживать около 20 языков народов России, включая алтайский, башкирский, бурятский и другие, также планируется расширить еще на 10, что рассматривается в качестве одного из ключевых шагов к дальнейшему развитию проекта в 2024 году, отметили в пресс-службе.