Российский аналог YouTube увеличил мощность серверов на треть

Видеохостинг RuTube в августе увеличил свои мощности на 30% из-за роста популярности. По информации компании, сейчас дневная аудитория сервиса достигла 9,6 миллиона пользователей, тогда как в июле этот показатель составлял всего 4 миллиона, согласно данным Mediascope.

Представители RuTube сообщили, что более 30 тысяч авторов ежегодно загружают контент на платформу, и половина из них использует функцию импорта из YouTube. 15 августа видеохостинг впервые отчитался о 9 миллионах пользователей в день, а 17 августа стало известно, что авторы перенесли 242 тысячи видео из YouTube на RuTube всего за один день с помощью функции быстрого переноса.

Интересно, что на платформе появляется около 15 тысяч новых блогеров каждый день. Это показывает, что RuTube продолжает набирать популярность среди пользователей и авторов, стремящихся делиться своим контентом в России.