Российский антрополог предсказала появления полностью механизированных людей

Согласно антропологу Елене Судариковой, следующие 200 лет могут привести к появлению суперкиборгов — существ, у которых органы чувств полностью будут заменены техническими устройствами. Но для этого нужны быстрый научно-технический прогресс и изменения в обществе.

Учёная утверждает, что с развитием технологий мы становимся физически слабее. Малоподвижный образ жизни разрушает суставы, а долгое время перед компьютером влияет на зрение. Она считает, что современный человек утрачивает физические способности, но благодаря искусственным материалам, таким как зубные имплантаты и сердечные клапаны, мы можем себя частично восстановить.

Тем не менее, важный вопрос остаётся: если мы заменяем всё, кроме мозга, останется ли это человеком? Антрополог указывает, что организм без органов чувств не сможет взаимодействовать с окружающим миром. Если мозг будет подключён к цифровым устройствам, мышление уже не будет человеческим. Сударикова подчёркивает, что будущее неоднозначно и зависит от многих факторов, включая природные, экономические и политические.