Российский антрополог рассказал о безумных теориях происхождения человека

Антропология, наука, изучающая происхождение человека, прошла долгий путь развития, во время которого было предложено множество интересных и умных гипотез. Забавно, что к концу XIX века, главным образом немецкие учёные выдвинули разные версии происхождения человека, связанные с прямохождением, эволюцией интеллекта, появлением культуры, ритуальных погребений и загробной жизни. Но последующие исследования либо опровергли, либо подтвердили эти гипотезы.

У исследователей XIX века было немного данных: несколько костей, включая неандертальца и несколько кроманьонцев, а позже был найден ещё один вид, пятикантроп. С ограниченными фактическими данными и богатым воображением они могли предполагать самые разные вещи, включая гипотезу о происхождении человека от карликов или наоборот, от гигантов. Все эти гипотезы были выдвинуты в XIX веке и начале XX века, но позже либо отвергались, либо находили подтверждение.

Позже, когда стало известно явлении радиации, появились и другие гипотезы. Некоторые учёные предположили, что в Южной Африке, где находили первых австралопитеков, обилие урановых руд способствовало эволюции предков человека и созданию мутаций. Например, предки человека стали ходить на двух ногах, их ноги искривились и стали неудобными для обезьян. Такие гипотезы были предложены, но никто тогда не знал о ДНК и не имел достаточно фактических данных.

Существует огромное количество разных гипотез, включая предположения о происхождении прямохождения (например, люди стали ходить прямо из-за исчезновения деревьев или чтобы преодолевать воду), об орудийной деятельности, которые завязаны на половом отборе. Были предположения и о истоках разнообразия современных рас, которые восходят к разным видам приматов. Теперь, когда у нас есть больше знаний и наука, антропология развилась, она стала настоящей наукой, а не сборником фантастических рассказов.