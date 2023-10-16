Российский астрофизик объяснил, что такое мультивселенная

Слово «мультивселенная» обычно связывают с особым типом пространства, которое отличается от привычного нам. Представьте, что у вас есть два предмета из пластилина: чашка и блюдце. Вы можете легко изменить форму блюдца в шар, но не в чашку или бублик. Точно так же есть «топология» для пространства, которая определяет его форму. Пространство, похожее на сферу, считается «тривиальным», в то время как более сложная форма, наподобие тора, считается «нетривиальной».

Когда мы говорим о Вселенной, она имеет три пространственных измерения и одно временное. Понятия топологии можно применить и здесь. Если две части Вселенной, обладающие формой сферы, соединены одной норой, их объединённая форма также будет сферической. Однако, если части соединены норой, создающей форму тора, то их объединённое пространство будет иметь более сложную топологию. Таким образом, форма нашей Вселенной зависит от того, как части связаны друг с другом.

Интересно, что чёрные дыры играют важную роль в создании мультивселенной. Даже небольшое вращение чёрной дыры изменяет топологию её внутреннего пространства. Из чёрной дыры может вылететь материя в другую Вселенную, создавая цепочку прошлого и будущего. Это явление связано с причинно-следственными связями в пространстве-времени. Мультивселенная существует благодаря черным дырам и не обязательно требует существования кротовых нор.