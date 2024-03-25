Российский астроном рассказал, чем на самом деле были вспышки над Хабаровском

В небе над Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре был замечен странный объект с огненным хвостом. Николай Железнов из Института прикладной астрономии РАН сказал, что это мог быть астероид или отработанная ступень ракеты.

Он объяснил, что на Землю каждый год падает много метеоритов и космической пыли. Это может быть большой астероид или часть ракеты. Появившиеся в сети видео не подтверждают, что это комета Понса-Брукса, как предполагалось ранее.

Железнов отметил, что это не комета, а, возможно, её обломок. СМИ также предположили, что это комета Понса-Брукса, но это не подтверждено.