Российский астроном рассказал, чем на самом деле были вспышки над Хабаровском

Опубликовано 25 марта 2024, 21:26
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Российский астроном рассказал, чем на самом деле были вспышки над ХабаровскомКоторые очевидцы сняли на камеру в марте 2024 года
Астроном объяснил чем может быть НЛО, замеченное над Хабаровском
В небе над Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре был замечен странный объект с огненным хвостом. Николай Железнов из Института прикладной астрономии РАН сказал, что это мог быть астероид или отработанная ступень ракеты.
Он объяснил, что на Землю каждый год падает много метеоритов и космической пыли. Это может быть большой астероид или часть ракеты. Появившиеся в сети видео не подтверждают, что это комета Понса-Брукса, как предполагалось ранее.
Железнов отметил, что это не комета, а, возможно, её обломок. СМИ также предположили, что это комета Понса-Брукса, но это не подтверждено.