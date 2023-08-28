Российский астроном рассказал, почему Луна оказалась горячее, чем ожидалось

Индийский луноход «Прагьян» замерил высокую температуру лунного грунта, анализ которой может быть связан с особенностями местности или составом поверхностного слоя луны, заявил Владислав Шевченко из Государственного астрономического института имени Штернберга, МГУ.

27 августа Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала данные о температуре лунного грунта в месте посадки аппарата «Викрам» миссии «Чандраян-3». По данным «Прагьян», температура поверхностного слоя реголита достигает около 55 °C. Этот результат оказался выше ожидаемого и вызвал удивление у учёных.

Тем не менее, Владислав Шевченко считает, что перед тем, как делать окончательные выводы, необходимо учитывать химический состав грунта и рельеф местности. Также он отметил, что, так как аппарат сел в приполярном регионе луны, где Солнце никогда не бывает в зените, освещённость и температурные условия могут различаться в зависимости от местности, что делает анализ данных более интересным и информативным.