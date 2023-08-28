Российский астроном рассказал, почему Луна оказалась горячее, чем ожидалось

Российский астроном рассказал, почему Луна оказалась горячее, чем ожидалосьПо его мнению это может объясняться составом грунта
Российский учёный рассказал, почему грунт Луны оказался значительно горячее, чем предполагалось
Индийский луноход «Прагьян» замерил высокую температуру лунного грунта, анализ которой может быть связан с особенностями местности или составом поверхностного слоя луны, заявил Владислав Шевченко из Государственного астрономического института имени Штернберга, МГУ.
27 августа Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала данные о температуре лунного грунта в месте посадки аппарата «Викрам» миссии «Чандраян-3». По данным «Прагьян», температура поверхностного слоя реголита достигает около 55 °C. Этот результат оказался выше ожидаемого и вызвал удивление у учёных.
Тем не менее, Владислав Шевченко считает, что перед тем, как делать окончательные выводы, необходимо учитывать химический состав грунта и рельеф местности. Также он отметил, что, так как аппарат сел в приполярном регионе луны, где Солнце никогда не бывает в зените, освещённость и температурные условия могут различаться в зависимости от местности, что делает анализ данных более интересным и информативным.