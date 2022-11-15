Российский астроном сообщил об астероиде, который приближается к Земле

Учёный открыл астероид с помощью сорокасантиметрового телескопа ОРИ-40, работающего в монгольской обсерватории Хурелтогот. Еленин управляет телескопом удалённо.

Как отметил специалист, форму и массу астероида определить пока не удалось. Астероид получил название 2022 VG2. Также он рассказал, что во время открытия блеск астероида составлял 18– звёздную величину — средний показатель для подобных небесных тел, и даже ближе к яркому.

По словам Еленина, астероид не представляет опасности для нашей планеты. «По текущей, ещё неточной орбите, можно сказать, что 2022 VG2 может сближаться с Землей до 850 тыс. километров, но в текущем пролёте он не подошёл к нашей планете ближе чем 1,4 миллиона километров. Так что реальной опасности не представляет», — объяснил астроном.