Российский атомный ледокол «Арктика» отправили на ремонт всего через 10 месяцев после начала эксплуатации

О самом переходе «Арктики» в ремонтный док говорится на сайте компании-изготовителя. Стоит отметить, что у судна изначально наблюдалась проблема. Она была связана с неисправным гребным электродвигателем. Правда, на момент передачи в эксплуатацию Объединённая судостроительная корпорация обещала устранить проблему в 2021 году.

Гребной двигатель вышел из строя ещё в процессе швартовных испытаний. К неполадке привело короткое замыкание. По словам специалистов, восстановить его было невозможно.

Напомним, что помимо «Арктики», по проекту 22220 также строятся ещё четыре судна. Все они были заказаны «Росатомом». На сегодняшний день два из них — «Сибирь» и «Урал» — благополучно спустили на воду.