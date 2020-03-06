Российский авиаперевозчик "Победа" решил заработать на коронавирусе

Так, уже с 7 марта текущего года лоукостер “Победа”, принадлежащий “Аэрофлоту”, введет новую услугу, благодаря которой у клиентов перевозчика будет возможность вернуть деньги за билеты при отказе от перелета. Стоимость новой опции составляет 499 рублей за рейс. При этом у пассажиров будет оставаться возможность отменить полет не позднее, чем за 48 часов до вылета.

”Мы слышим наших клиентов: сейчас они опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире”, — рассказал гендиректор “Победы” Андрей Калмыков.