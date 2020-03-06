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Российский авиаперевозчик "Победа" решил заработать на коронавирусе
Новая платная услуга появится уже завтра, 7 марта
Как стало известно, российская компания “Победа”, занимающаяся авиаперевозками, решила запустить новую услугу, благодаря которой она сможет заработать на коронавирусе. Речь идет о платной опции по возврату даже невозвратных билетов.
Так, уже с 7 марта текущего года лоукостер “Победа”, принадлежащий “Аэрофлоту”, введет новую услугу, благодаря которой у клиентов перевозчика будет возможность вернуть деньги за билеты при отказе от перелета. Стоимость новой опции составляет 499 рублей за рейс. При этом у пассажиров будет оставаться возможность отменить полет не позднее, чем за 48 часов до вылета.
”Мы слышим наших клиентов: сейчас они опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире”, — рассказал гендиректор “Победы” Андрей Калмыков.