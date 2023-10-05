Российский банк начал открытое тестирование ИИ для составления резюме

Создание правильного резюме играет важную роль в поиске работы, но многие начинающие специалисты могут испытывать трудности при его составлении. Теперь для студентов и молодых специалистов в агропромышленном комплексе есть помощь в этом процессе. Россельхозбанк запустил «умного помощника» на платформе «Я в Агро», который поможет создать эффективное резюме.

Чтобы воспользоваться этим сервисом, достаточно ввести информацию о своём опыте работы или стажировках. «Умный помощник» обработает эту информацию и предложит варианты формулировок, а также выделит ваши рабочие навыки и задачи на основе предоставленных данных. После этого вы сможете отредактировать резюме по своему усмотрению и даже искать соответствующие вакансии.

Сервис «Я в Агро» разработан, чтобы помочь молодым специалистам и студентам найти путь в сельском хозяйстве, предоставляя информацию о профессиях, обучающих программах и даже помогая в написании резюме. Это усилие направлено на поддержку агропромышленной отрасли и привлечение молодых талантов для работы в этой сфере.