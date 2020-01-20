Российский беспилотник дальнего следования успешно прошел испытания

”Компания УЗГА завершила испытания и отработки экспериментального образца БЛА большой продолжительности полета "Альтиус", в том числе с реализованной на борту функцией передачи команд управления на БЛА и данных разведки с борта беспилотника на землю посредством спутникового канала связи”, — рассказал анонимный собеседник агентства.

По словам разработчиков, самолет построен на основе композиционных конструкционных материалов, при этом в качестве аэродинамической схемы была выбрана классическая, с высоко расположенным крылом большого размаха и V-образным хвостовым оперением. Что же касательно процесса взлета и посадки, то она выполняются по-самолетному. Но важно отметить, что как полет, так и этапы взлета и посадки самолета могут выполняться в автоматическом режиме без помощи человека.