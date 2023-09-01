Российский беспилотник «Ланцет» оказался способен маскироваться под птицу на радарах

Этот дрон обладает необычными X-образными крыльями, которые позволяют ему маневрировать и «зависать» на короткое время. Но самое поразительное — его способность маскироваться под птицу на радарах.

«Ланцет» — это дрон-камикадзе, способный нести боевую часть весом около 3 кг. Его дальность полёта составляет до 40 км, а время в воздухе — до 40 минут. Эти характеристики уже сделали его эффективным инструментом на поле боя.

Отметим, что не так давно он даже уничтожил французскую самоходную артиллерийскую установку Ceasar.

Данный инновационный аппарат вызвал интерес не только в России, но и за её пределами. Украинские власти, например, планируют заключить контракт на производство аналогов «Ланцета». Однако эксперты сомневаются в успешности этого предприятия.