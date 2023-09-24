Российский биолог рассказал, как отличить кровососущую муху от клеща

Осенью активны мухи-кровососки, которые имеют шесть ног, в отличие от клещей, у которых восемь ног. Эти мухи прыгают на своих жертв с высоты, что может вызывать путаницу, так как многие думают, что клещи делают то же самое. Однако клещи, на самом деле, подстерегают свои жертвы в траве. Мухи-кровососки могут также переносить болезнь Лайма, поэтому стоит избегать их встреч.

В Европейской России наиболее распространённым видом мух-кровососок является Lipopténa cérvi. Они обитают в лесах и, хотя они способны летать, делают это не очень хорошо. Вместо того, чтобы прыгать с деревьев, как иногда думают, они ожидают на своей жертве, которой могут быть олени, медведи, лоси, кабаны или люди.

Попав на тело хозяина, мухи-кровососки отбрасывают свои крылья и устраиваются в шерсти животного, где питаются его кровью и размножаются. Особенно активное размножение происходит ближе к осени, поэтому риск встречи с ними в это время наиболее высок.