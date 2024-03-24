Российский биотехнолог раскритиковал чипы, восстанавливающие зрение

Новые технологии от Neuralink, предложенные Илоном Маском, которые обещают восстановить зрение у слепых, вызывают сомнения у эксперта по биотехнологиям и фармацевтике Сергея Вострухова. Он считает, что без тщательных исследований такие новшества могут быть опасными и даже нанести вред.

Вострухов подчёркивает, что неизвестно, как долго будут работать эти биочипы и как их эффективность будет меняться со временем. Также непонятно, сможет ли мозг принять такие импульсы безопасно, или же возникнут проблемы. Он утверждает, что увидеть реальные результаты и безопасность новой технологии стоит дождаться результатов клинических испытаний, иначе использование её может быть опасным.