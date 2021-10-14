Российский бизнес готов заменить сотрудников нейросетями

В опросе приняли участие более 1,2 тыс предпринимателей из разных городов России. Как выяснилось, 22,1%, каждый пятый, готов заменить сотрудников нейросетями. Такие респонденты уверены в безошибочности ИИ. Роль своего персонального консультанта доверили бы искусственному интеллекту 21,8% опрошенных. Но при условии, что все выводы и решения человек принимает сам.

В силу того, что большинство предпринимателей, никогда не работали с базами данных и пользуются готовыми решениями, 40% участников исследования упростили одну из важных составляющих в коммуникации с клиентами — автоматизировали рассылку, а 24,4% настроили обновление базы данных о клиентах, 22,5% с помощью ИИ контролируют работу отдела продаж.

При этом 29,9% респондентов заметно улучшили скорость решения задач, а 27,2% исключили человеческий фактор из важных и точных процессов.

Также бизнес ответил на вопросы, какие функции хотел бы делегировать ИИ. Отмечается, что 26,1% полностью отказались бы от общения с клиентами и работы с отзывами, а 23% доверили бы управление ассортиментом. Среди участников исследования 17,4% доверили бы нейросети управление продажами, а увольнять сотрудников поручили бы 13,1%.