Российский бизнес массово шантажируют запрещённой рекламой

Мошенники в России начали публиковать незаконную рекламу от имени разных компаний в интернете. После этого они требуют деньги от этих компаний, чтобы прекратить распространение этих объявлений. Это стало известно из доклада RTM Group, специализирующейся на информационной безопасности.

С 1 сентября 2023 года в России действует закон, который накладывает штрафы от 100 до 500 тысяч рублей за нарушение правил размещения рекламы в интернете. Закон обязывает компании получать специальные идентификаторы для своей рекламы у операторов рекламных данных, назначенных Роскомнадзором. Компании также должны предоставлять отчёты об эффективности своей рекламы.

С начала сентября мошенники активно начали размещать рекламу от имени различных компаний без необходимой маркировки. Они используют аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, зарегистрированные на виртуальные мобильные номера и нелегальные SIM-карты. Чтобы избежать штрафов, они требуют от компаний выплатить от 100 до 150 тысяч рублей.

RTM Group советует жертвам не паниковать и не соглашаться на ультиматумы мошенников. Они утверждают, что каждый случай будет расследоваться регулирующими органами, и компании не будут наказаны без доказательств. Если возникнут проблемы, лучше обратиться в суд и оспорить действия регулятора. Если фейковая реклама появится в социальных сетях, можно обратиться к администрации платформы и попросить заблокировать рекламный пост. Если она размещена на других веб-ресурсах, можно обратиться в Роскомнадзор и запросить блокировку сайта из-за мошенничества.