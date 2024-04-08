Российский бизнес попросил запретить параллельный импорт ноутбуков

Министерство цифрового развития получило предложение от Консорциума АНО «Вычислительная техника» исключить смартфоны, планшеты и ноутбуки всех брендов из списка товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту. Кроме того, консорциум предложил меры по стимулированию отечественного производства и закупок. Они включают предоставление льготных кредитов российским производителям и федеральным сетям.

Представитель Министерства цифрового развития заявил, что они изучают предложение и проводят оценку его целесообразности. Министерство подчеркнуло, что системно обновляют меры поддержки отрасли. Однако в Минпромторге отметили, что они не получали таких предложений.

Консорциум предложил также внедрить бюджетное софинансирование маркетинговых программ для продвижения отечественной техники и поддержку её образа на федеральных телеканалах. Они также предложили ввести обязательные квоты для отечественных товаров на маркетплейсах в рамках программы «Российская полка».