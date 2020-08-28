Российский блогер объявил о создании собственного виртуального мобильного оператора

Согласно имеющимся данным, виртуальный мобильный оператор будет работать на на сетях другого, более полноценного оператора — Tele2. По словам председателя совета директоров Next Mobile Андрея Скопинского, полноценный запуск проекта намечен на сентябрь текущего года. Точно такую же информацию подтвердили и представители мобильного оператора Tele2.

Отмечается, что как Next Mobile, так и сам блогер намерены инвестировать в сим-карты нового оператора собственные средства. Также данные инвестиции пойдут и на полноценную сеть дистрибуции нового продукта. При этом, судя по словам экспертов отрасли, на данной идее вряд ли получит по-настоящему заработать. Так это или нет — станет известно после запуска нового мобильного оператора.