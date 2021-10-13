Российский блогер рассказал о способе повысить скорость домашнего Wi-Fi

По словам блогера, работа домашнего роутера может замедляться из-за соседского Wi-Fi. Избежать этого можно изменив некоторые настройки роутера. В частности, необходимо в настройках зайти на специальный адрес в браузере, который для каждого устройства может быть индивидуальным. Далее следует изменить параметры канала в разделе «Беспроводной режим».

“Так как по умолчанию твой сосед использует с 1 по 9 канал, нажимаем на раскрывающийся список и выбираем 10, 11 или 12 канал. Так, наш роутер будет использовать другие каналы, в отличие от роутера наших соседей”, — сообщил блогер, отметив, что это поможет увеличить скорость домашнего Wi-Fi.

Впоследствии стоит сохранить данные изменения и перезагрузить маршрутизатор