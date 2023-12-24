Российский блогер заменил аккумулятор iPhone на шесть батареек

Российские поклонники Apple провели эксперимент, создав уникальный iPhone, работающий от обычных пальчиковых батареек Duracell. Блогер Александр Васильев, известный по YouTube-каналу Newtonlabs, поделился своим экспериментом, продемонстрировав устройство без встроенного аккумулятора и снабжённое шестью батарейками Duracell.

Этот уникальный смартфон получил название iPhone 7 Plus AA Battery Mark II и, как утверждают его создатели, является первым в мире гаджетом такого рода. Для его создания использовались компоненты шестилетнего красного iPhone 7 Plus.

Чтобы заменить встроенный аккумулятор, необходимо было отсоединить его и подсоединить шлейф питания к блоку из пальчиковых батареек. Несмотря на то, что для обеспечения работы смартфона было достаточно трёх батареек, использовали шесть, чтобы обеспечить стабильную работу всех компонентов, включая камеру.