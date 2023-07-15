Российский боец рассказал, как ВСУ используют Starlink

По словам военного, в зоне боевых действий ВСУ начали применять модели разведывательных и ударных коптеров, которых раньше не было. Starlink как раз используются для защиты новых дронов. Когда эти беспилотники появляются над российскими позициями, по ним открывают огонь из стрелкового оружия, при этом противодронные ружья уже не всегда эффективны, из-за настройки на другие частоты.

«Противник постоянно применяет коптеры — не только разведывательные, но и ударные. По нему ведётся огонь из стрелкового оружия. Противодронные ружья уже не срабатывают на некоторые модели. <…> Потому что противник перенастроил свои системы связи на другие частоты. Во-вторых, у них связь уже проходит через спутниковую систему Starlink», — рассказал «Каток».