Российский боевой вертолёт Ми-28Н оснастят неуправляемой ракетой последнего поколения

Речь идёт о боевой единице под названием С-13Б, отметил исполнительный директор научно-производственного концерна «Техмаш» Александр Кочкин. Эта же ракета имеет шансы войти в штатное вооружение самолётов марки «Су», сообщил ТАСС.

По словам Кочкина, для того, чтобы ракеты можно было применять на различных воздушных судах, необходимо провести целый комплекс специальных лётных испытаний. Причём на каждой машине.

На сегодняшний день такие тесты уже были пройдены на Су-24М, Су-25, Су-35, Су-30МК2, Як-130 МиГ-29БМ и Ми-28Н.