Российский боевой вертолёт «Ночной суперохотник» успешно прошёл испытания в Сирии

Обновленный боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник» успешно испытали в Сирии. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России.

Вертолёт прошёл тесты в условиях горной и пустынной местности. По итогам испытаний Ми-28НМ было решено, что он может поступать на вооружение в войска.

Бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко отметил, что ударные вертолеты играют важную роль в современных войнах. Они могут поддержать огнём десантников, мотострелков, танки и разведку, уничтожить широкий спектр целей: бронетехнику, ДОТы, военные и инфраструктурные объекты, а также вертолеты противника.

«Ночной суперохотник» — ударный боевой вертолет, способный поражать цели в любых погодных условиях и днем, и ночью. В отличие от Ми-28Н, он оснащен уникальной надвтулочной РЛС, новыми двигателями, системой управления, а также современным комплексом противодействия средствам ПВО.