Российский Burger King начал принимать WebMoney по QR-коду

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о запуске оплаты с электронного кошелька WebMoney через QR-код в более чем 600 ресторанах сети в 180 городах России.

Речь идет о новом способе оплаmаты, помимо наличных и банковских карт. По словам компании, теперь Burger King стала единственной на сегодняшний день сетью ресторанов быстрого питания, где россияне могут рассчитываться через QR-код.

Надстройка WebMoney интегрирована в кассовый модуль, информация об оплате поступает в режиме реального времени. Для покупки нужно отсканировать QR-код с экрана кассы через мобильное приложение WebMoney Keeper и подтвердить операцию. Транзакция происходит мгновенно.

Если у клиента не хватает средств на основном кошельке, он может оплатить заказ с кошельков WebMoney в других валютах с функцией «Обмен на лету». Для посетителей действует предложение «Кэшбэк 10% на WebMoney-кошелек».