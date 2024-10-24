Российский человекоподобный робот «устроился на работу» консьержем в Москве

Разработанный компанией «Промобот», Арди был создан для замены человека на стойке ресепшна в жилых и офисных комплексах.

Первый экземпляр робота установили в жилом комплексе бизнес-класса Headliner в Москве, который принадлежит федеральной девелоперской группе «КОРТРОС».

Арди способен выполнять различные рутинные задачи благодаря интеграции с цифровой инфраструктурой жилого комплекса.

Он распознает лица, взаимодействует с жителями и посетителями, отвечает на вопросы и может управлять системой домофонов, умной парковкой и системой видеонаблюдения.

Важная особенность робота — автономная работа без постоянного подключения к интернету, что позволяет избежать задержек в работе и повышает надежность.

По словам разработчиков, Арди не только способен заменить человека-консьержа, но и повысить качество обслуживания благодаря способности одновременно обрабатывать несколько запросов.