Наука и технологии
Опубликовано 24 октября 2024, 07:38
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Российский человекоподобный робот «устроился на работу» консьержем в Москве

Киберпанк во всей красе
Российский робот-гуманоид Арди начал работу консьержем в Москве.
Российский человекоподобный робот «устроился на работу» консьержем в Москве
© CNews

Разработанный компанией «Промобот», Арди был создан для замены человека на стойке ресепшна в жилых и офисных комплексах.

Первый экземпляр робота установили в жилом комплексе бизнес-класса Headliner в Москве, который принадлежит федеральной девелоперской группе «КОРТРОС».

Арди способен выполнять различные рутинные задачи благодаря интеграции с цифровой инфраструктурой жилого комплекса.

Он распознает лица, взаимодействует с жителями и посетителями, отвечает на вопросы и может управлять системой домофонов, умной парковкой и системой видеонаблюдения.

Важная особенность робота — автономная работа без постоянного подключения к интернету, что позволяет избежать задержек в работе и повышает надежность.

По словам разработчиков, Арди не только способен заменить человека-консьержа, но и повысить качество обслуживания благодаря способности одновременно обрабатывать несколько запросов.

Источник:CNews
Автор:Булат Кармак
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