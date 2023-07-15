Российский «черный ящик» оповестит экипаж корабля о риске аварии

Инженеры компании «АФС52» разработали измерительный комплекс для выявления нежелательных вибраций в ходовой части судов.

Устройство помогает избежать опасного явления — резонанса волн с судном, когда скорость оборотов двигателя совпадает с частотой волны. Это приводит к усилению ее воздействия на корабль и увеличению амплитуды колебаний, что, в свою очередь, может стать причиной катастрофы.

Аппарат как «черный ящик» записывает все данные о вибрациях в память и сразу же сигнализирует о выявленных рисках экипажу, рассказал руководитель проекта Андрей Пащенко. Весь измерительный комплекс устанавливается за 20-30 минут и во время навигации отслеживает работу ходовой части судна бесконтактным способом за счет СВЧ-датчиков. Результаты измерений в реальном времени отображаются на приборной панели в капитанской рубке. По заверениям разработчиков, аналогов аппарата в мировой практике нет.

Стоимость измерительного комплекса составляет около миллиона рублей. Опытный образец устройства уже установлен и проходит тестирование на учебном корабле Волжского государственного университета водного транспорта. В будущем его планируют внедрить во всю судостроительную отрасль России.