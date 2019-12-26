Российский чиновник пообещал исполнить мечту случайного ребенка о мощном компьютере

”Сделаем! Новогодние желания нужно исполнять. Тем более детей”, — пообещал генеральный директор государственной корпорации Ростех.

Также одним из высокопоставленных чиновников, кто отметился в исполнении детских желаний, оказался глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, он снял с елки открытку, в которой Артем Климов из Ставрополья рассказал, что они с сестрой мечтают попасть на представление в цирк Никулина. По словам Дмитриева, он обязательно исполнит данное желание ребенка.