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Российский чиновник пообещал исполнить мечту случайного ребенка о мощном компьютере
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Глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что он, вслед за президентом России Владимиром Путиным, присоединился к акции "Елка желаний", участники которой исполняют новогодние мечты детей. Так, по его словам, ему досталась открытка, в которой ребенок просит о мощном компьютере.
”Сделаем! Новогодние желания нужно исполнять. Тем более детей”, — пообещал генеральный директор государственной корпорации Ростех.
Также одним из высокопоставленных чиновников, кто отметился в исполнении детских желаний, оказался глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, он снял с елки открытку, в которой Артем Климов из Ставрополья рассказал, что они с сестрой мечтают попасть на представление в цирк Никулина. По словам Дмитриева, он обязательно исполнит данное желание ребенка.