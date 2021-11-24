Российский депутат спрогнозировал итоги войны Украины с РФ

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Российский депутат спрогнозировал итоги войны Украины с РФИ даже объяснил, почему будет так, а не иначе
В последнее время всё чаще поднимается вопрос потенциальной войны между Россией и Украиной. Своё слово по этому поводу решил высказать и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Публицист, в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает», заявил, что Украина не готова к войне против России — она ей просто «не по зубам». Связано это в том числе с тем, что рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют военные профессионалы.
Я прекрасно помню, что одним из условий при формировании молодой армии Украины, была готовность украинских военных воевать против России. Так вот те, кто там более-менее разбирался в военном деле, понимал, что война против России никогда не окончится блицкригом.
Анатолий Вассерман
По словам Вассермана, в своё время профессиональные военные массово покинули ряды ВСУ. А их место заняли дилетанты.
Источник: Telegram / «Донбасс решает»