Российский депутат спрогнозировал итоги войны Украины с РФ

И даже объяснил, почему будет так, а не иначе

В последнее время всё чаще поднимается вопрос потенциальной войны между Россией и Украиной. Своё слово по этому поводу решил высказать и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.