Российский диетолог назвал секреты долголетия

Он рассказал, что здоровье долгожителей зависит от их ежедневного рациона, и упомянул пользу средиземноморской диеты, которая включает морепродукты, жирную рыбу, свежие овощи, фрукты и оливковое масло.

Брыкин отметил, что такая диета богата жирными кислотами, витаминами и минералами. Всё это, в свою очередь, помогает предотвратить развитие раковых заболеваний и атеросклероза.

Специалист также обратил внимание на то, что жители Италии и Испании употребляют большое количество овощей, фруктов и зелени, что способствует нормализации работы ЖКТ.

При этом диетолог напомнил, что существуют долгожители Кавказа, чья диета состоит из большого количества жареного красного мяса. Хотя такое мясо может повысить риск раковых заболеваний, жители Кавказа употребляют его веками, и их ЖКТ приспособлен к его перевариванию, сказал Брыкин.