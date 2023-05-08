Российский диетолог раскрыл секреты похудения на даче

Работа на приусадебном участке сравнима с тренировкой в спортзале и может стать отличным видом физической активности. Лысенко отметил, что выполнение малоинтенсивных дачных работ, таких как прополка и полив растений, может сжигать от 200 до 400 калорий в час.

Стрижка газона ручной газонокосилкой поможет сжечь от 250 до 350 калорий в час. Вскапывание грядок и колка дров являются более интенсивными упражнениями, сжигая от 400 до 600 калорий в час.

Однако, Лысенко напомнил о разнице в расходе калорий между мужчинами и женщинами и о необходимости безопасности при выполнении работ на участке. Важно не перетруждать себя и предоставлять время для отдыха, отметил диетолог.

Напомним, что ранее врачи заявили, что мужчины на диете теряют вес в два раза быстрее, чем женщины.