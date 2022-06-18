Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал, правда ли у нейросети Google появилась душа

Речь идёт об отстранении от работы разработчика нейросетей Блейка Лемойна, который заявил, что у ИИ есть разум и душа. По словам Лебедева, Лемойн принял за осознанную человеческую речь нейросетевую языковую модель LaMDA.

Лебедев считает, что переработавшись, Лемойн начал «впадать в мистические трансы и рассказывать всем об этом». А после отстранения разработчик подал на Google в суд.

«У чувака немного уплыл чердак, поэтому его и отправили в отпуск. Ведь Лемойн перегрелся и решил, что у нейросети, которую он помогал разрабатывать, появился разум», — подчеркнул дизайнер.