Российский дрон «Добрыня» протестировали в условиях ливня — аппарату он совершенно не страшен

08:05, 25 ноября 2022
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Российский дрон «Добрыня» протестировали в условиях ливня — аппарату он совершенно не страшенПроверку водой аппарат прошёл
Телеканал «Звезда» показал свежий репортаж, в котором показали новейшие российские беспилотники «Добрыня» и «Горыныч».
Фото: Вести.ру
Из материала стало известно, что гигантский гексакоптер «Горыныч» разрабатывался с прицелом на то, что он сможет нести полезную нагрузку до 10 кг. Сообщается, что с его помощью можно будет доставлять грузы в отдалённые районы.
Стало известно и о планах использовать его в решении «специальных задач».
Что же до «Добрыни», то в репортаже продемонстрировали процесс тестирования дрона. Для этого специалисты поместили его в специальной дождевой камере, которая симулировала проливной дождь.
Судя по ролику, «Добрыне» не страшен даже проливной ливень — аппарат отлично держится и стабильно работает в непогоду.