Российский дрон «Добрыня» протестировали в условиях ливня — аппарату он совершенно не страшен

Из материала стало известно, что гигантский гексакоптер «Горыныч» разрабатывался с прицелом на то, что он сможет нести полезную нагрузку до 10 кг. Сообщается, что с его помощью можно будет доставлять грузы в отдалённые районы.

Стало известно и о планах использовать его в решении «специальных задач».

Что же до «Добрыни», то в репортаже продемонстрировали процесс тестирования дрона. Для этого специалисты поместили его в специальной дождевой камере, которая симулировала проливной дождь.

Судя по ролику, «Добрыне» не страшен даже проливной ливень — аппарат отлично держится и стабильно работает в непогоду.