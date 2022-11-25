Наука и технологии
08:05, 25 ноября 2022
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Российский дрон «Добрыня» протестировали в условиях ливня — аппарату он совершенно не страшен

Проверку водой аппарат прошёл

Телеканал «Звезда» показал свежий репортаж, в котором показали новейшие российские беспилотники «Добрыня» и «Горыныч».

Российский дрон «Добрыня» протестировали в условиях ливня — аппарату он совершенно не страшен

Фото: Вести.ру

Из материала стало известно, что гигантский гексакоптер «Горыныч» разрабатывался с прицелом на то, что он сможет нести полезную нагрузку до 10 кг. Сообщается, что с его помощью можно будет доставлять грузы в отдалённые районы.

Стало известно и о планах использовать его в решении «специальных задач».

Что же до «Добрыни», то в репортаже продемонстрировали процесс тестирования дрона. Для этого специалисты поместили его в специальной дождевой камере, которая симулировала проливной дождь.

Судя по ролику, «Добрыне» не страшен даже проливной ливень — аппарат отлично держится и стабильно работает в непогоду.

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