Наука и технологии
03:22, 26 марта 2023
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Российский дрон, предназначенный для спасения утопающих, начал летать дальше в 6 раз

Может даже использоваться в качестве плавсредства

Представитель организации SkyStream и руководитель компании «Дрон Солюшнс» Иракли Хазалия рассказал о модернизации электрического дрона-спасателя SeaDroneME российского производства.

Российский дрон, предназначенный для спасения утопающих, начал летать дальше в 6 раз

Фото: Seadrone.aero

По словам специалиста, этот герметичный беспилотник предназначен для поиска грузов и, главное, спасения утопающих. И в случае необходимости дрон может не только доставить тонущему человеку спасательный круг, но и даже стать временным плавучим средством — минимум на 10 часов, в течение которых беспилотник передаёт координаты спасательным службам.

В ходе модернизации аппарат стал гибридным — вдобавок к аккумулятору получил обновлённый бензиновой мотор. И если раньше БПЛА мог летать не более 30 минут, то модернизированная версия, получившая название SeaDrone MG, может находиться в воздухе 2,5 часа и летать до 100 км. Дальность полёта увеличили в 6 раз.

Дрон может просто доставить спасательный круг, а далее находиться рядом с человеком. Но в экстренных случаях, когда от этого зависит жизнь человека, безусловно, SeaDrone может быть использован в качестве временного плавучего средства.

Иракли Хазалия
Представитель организации SkyStream
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