Российский дрон, предназначенный для спасения утопающих, начал летать дальше в 6 раз

Российский дрон, предназначенный для спасения утопающих, начал летать дальше в 6 разМожет даже использоваться в качестве плавсредства
Представитель организации SkyStream и руководитель компании «Дрон Солюшнс» Иракли Хазалия рассказал о модернизации электрического дрона-спасателя SeaDroneME российского производства.
Фото: Seadrone.aero
По словам специалиста, этот герметичный беспилотник предназначен для поиска грузов и, главное, спасения утопающих. И в случае необходимости дрон может не только доставить тонущему человеку спасательный круг, но и даже стать временным плавучим средством — минимум на 10 часов, в течение которых беспилотник передаёт координаты спасательным службам.
В ходе модернизации аппарат стал гибридным — вдобавок к аккумулятору получил обновлённый бензиновой мотор. И если раньше БПЛА мог летать не более 30 минут, то модернизированная версия, получившая название SeaDrone MG, может находиться в воздухе 2,5 часа и летать до 100 км. Дальность полёта увеличили в 6 раз.
Дрон может просто доставить спасательный круг, а далее находиться рядом с человеком. Но в экстренных случаях, когда от этого зависит жизнь человека, безусловно, SeaDrone может быть использован в качестве временного плавучего средства.