Российский дрон, предназначенный для спасения утопающих, начал летать дальше в 6 раз

По словам специалиста, этот герметичный беспилотник предназначен для поиска грузов и, главное, спасения утопающих. И в случае необходимости дрон может не только доставить тонущему человеку спасательный круг, но и даже стать временным плавучим средством — минимум на 10 часов, в течение которых беспилотник передаёт координаты спасательным службам.

В ходе модернизации аппарат стал гибридным — вдобавок к аккумулятору получил обновлённый бензиновой мотор. И если раньше БПЛА мог летать не более 30 минут, то модернизированная версия, получившая название SeaDrone MG, может находиться в воздухе 2,5 часа и летать до 100 км. Дальность полёта увеличили в 6 раз.