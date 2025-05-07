Российский экшен о пиратах вышел спустя 20 лет

Игра «Приключения капитана Блада» вышла на ПК и консолях после многолетнего ожидания. Проект был разработан Seawolf Studio и General Arcade, а издателем выступила компания SNEG. Игра, которая была готова ещё в 2010 году, не вышла в тот момент из-за банкротства издателя и ряда юридических проблем, но теперь вернулась на современные платформы. В прошлом году команда SNEG взяла на себя работу по восстановлению и адаптации игры, не изменяя её атмосферу и геймплей.

Игра уже доступна для покупки на PC (1079 рублей в Steam и GOG), а также на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Стоимость игры составляет $25, однако в честь релиза предусмотрена 10-процентная скидка. Сергей Макеев, бывший руководитель разработки игры, отметил, что для всей команды это большой момент гордости, так как они вложили много сил и души в проект.

Действие игры разворачивается в XVII веке в Испанском Мэйне, где игроки возьмут на себя роль капитана флибустьера. Игровой процесс включает в себя сражения на море, использование пушек и мечей, а также динамичные сражения в жанре слешер. Разработчики обещают насыщенный геймплей с прокачкой персонажа, широким выбором оружия и поддержкой русского языка. Также для игроков доступна демоверсия игры в Steam и GOG.